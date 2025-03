Mailza entrega colchões e alimentos para indígenas desabrigados

A vice-governadora do Acre e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, coordenou nesse domingo (9), os trabalhos de assistência às famílias indígenas desabrigadas pela cheia do Rio Acre, em Rio Branco.

Foram entregues colchões, kits de limpeza e alimentos para cerca de 32 pessoas afetadas, que estão abrigadas na Escola Estadual Madre Hildebrando de Pra, no bairro Cidade Nova.

Mailza explicou que a ação é parte do esforço do governo estadual para apoiar as comunidades afetadas pelas cheias. “A determinação do governador é proporcionar um mínimo de conforto e dignidade às famílias que enfrentam desafios significativos, após terem sido deslocadas de suas residências. A SEASDH reafirma sua missão de apoio e assistência contínua, buscando soluções que assegurem a inclusão e os direitos das populações vulneráveis, em situação de emergência”, afirmou.

Segundo Mailza, as ações de apoio às comunidades desabrigadas continuarão de forma ininterrupta, com o governo trabalhando em cooperação com outras entidades e organizações para atender às necessidades emergenciais e promover a recuperação das famílias afetadas.

Ao menos 80% das famílias abrigadas na escola são indígenas, a maioria jovens, que vieram de Santa Rosa do Purus para estudar no ensino médio e cursar faculdade.