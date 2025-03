Mais de 40 empreendedores com comidas típicas, bebidas e muito mais estão presentes no carnaval da família

O carnaval da família já começou, ao todo 46 empreendedores estão trabalhando no evento, servindo comidas típicas, doces, adereços, bebidas e brinquedos.

O Armando Firmino apostou no bom e velho quibe frito, de arroz e macaxeira, em entrevista ao Contilnet, ele disse que o movimento na primeira noite foi pouco, mas acredita em uma melhora nos próximos dias.

“A gente espera uma boa venda, na primeira noite não foi tão bom de venda, mas carnaval só na segunda noite pra frente que melhora”, completou o Armando.

O empreendedor ainda falou que em algumas ocasiões faz o investimento e não se obtém o retorno esperado.

“A gente espera um retorno do investimento, as vezes vem e as vezes não, mas no sábado e domingo são os dias que vem mais gente”, completou.

O Carnaval, que é realizado pelo governo do Estado, Prefeitura de Rio Branco e Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), é uma das festas mais aguardadas e movimenta não apenas o perímetro em que acontece a festividade, mas diversos setores da economia local.