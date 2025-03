Mais de 7 mil crianças são esperadas durante as cinco noites de carnaval em Rio Branco

A organização do Carnaval da Família pensando em uma festa divertida para todos, está realizando o controle da entrada das crianças.

A entrada de menores de 18 anos só é permitida até às 22h, porém, não tem hora para sair, desde que esteja acompanhado de um responsável.

Na entrada da festa, a organização está entregando uma pulseira para as crianças, onde precisa ser preenchida com nome e número do responsável.

No domingo (2) e na segunda-feira (3) acontece o bailinho para crianças e idosos, o inicio da festa está programado para as 16h.

Em torno de 7 mil crianças são esperadas durante as cinco noites de carnaval, de acordo com a organização.