Mais de 90 agentes do Corpo de Bombeiros atuam no resgate as famílias atingidas pela cheia

O Corpo de Bombeiros do estado do Acre está empenhado no desgaste das famílias atingidas pela cheia. Durante o período de cheia 151 ocorrências foram atendidas, 479 pessoas foram retiradas de suas casas.

Neste domingo (16) o Corpo de Bombeiros está atuando com 95 pessoas, em 12 equipes. O Capitão Roger, que está comandando as equipes de resgate explica como está funcionando a logística das operações.

“Nossa operação atinge o oitavo dia e nós estamos fazendo frente ao desastrológico em Rio Branco. Nós retiramos algo próximo de 151 famílias, em torno de 500 pessoas. Hoje nós estamos focando a ação nos bairros como 6 de Agosto, Abitaza, Ayrton Senna, Cidade Nova, dentre outros. Nosso objetivo é de fato retirar famílias que estão precisando, realmente nosso socorro, por uma ordem prioridade de pessoas vulneráveis, bem como as ruas que de fato estão nesse momento mais atingidas do que outras. A gente está com a demanda reprimida de algo de 380 chamadas, que a gente vai fazer frente com o efetivo de 100 pessoas, no turno da manhã pela manhã e à noite com o mesmo efetivo”, explicou o capitão.

Somente neste domingo, em torno de 19 mil em danos materiais foram evitados pelas equipes. Nos oito dias de operação, cerca de 2 milhões em bens materiais foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.