Mais um ano: drama da alagação atinge moradores do bairro Seis de Agosto; VÍDEO E FOTOS

A enchente do Rio Acre já atinge mais de 40 bairros na capital acreana, entre ele a Seis de Agosto, que já conta com várias ruas e casas atingidas. O ContilNet visitou o bairro na manhã deste sábado (15), e encontrou com a dona Cristina Gabriel atravessando as águas.

SAIBA MAIS: Com Rio Acre próximo dos 16 metros, mais de 200 pessoas estão em abrigos na capital; veja números

Ela conta que onde mora ainda não está alagado, mas que está ilhada e para acessar outros lugares precisa passar pela água.

“É muito sofrimento para a gente que precisa fazer as compras e tem que ir na rua fazer, passar na alagação. E a gente fica aqui, que não tem condições de comprar em outro lugar”, disse.

O manancial alcançou a marca de 15,71 metros na medição das 9h deste sábado, e já deixa 652 pessoas desabrigadas, além de 3.720 pessoas atingidas na zona rural de Rio Branco.

VEJA AS FOTOS DE GLEISON JÚNIOR PARA O CONTILNET: