Mais uma! Influenciadora do interior do Acre posta ‘mudança de vida’ após se converter; ASSISTA

A influenciadora digital Janayna Bonfim, natural de Sena Madureira, no Acre, postou um vídeo em que revela uma transformação em sua vida pessoal e espiritual. Seguindo os passos de sua colega de profissão, Rogéria Rocha, Janayna compartilhou com seus seguidores que, após um encontro com Jesus, decidiu trilhar um caminho mais espiritualizado.

O vídeo começa de forma inusitada: Janayna aparece dançando funk, mas logo a atitude toma outro rumo. A influenciadora então é vista em vários takes, lendo a Bíblia e frequentando a igreja, como forma de evidenciar sua nova fase de fé e reflexão.

A legenda que acompanha o vídeo deixa claro o impacto dessa transformação: “Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida, a perderá; mas quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará.” Mt 16, 24-25.

A mudança de atitude de Janayna não passou despercebida pelos fãs e seguidores, que aplaudiram a decisão da influenciadora, destacando sua coragem de compartilhar sua jornada espiritual.