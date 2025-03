Make de carnaval: 7 passos para um look tendência e resistente ao calor

O Carnaval, uma das festas mais aguardadas do ano, já começou. Entre brilhos e cores, a maquiagem se torna um elemento essencial para expressar criatividade e deixar o visual ainda mais impactante. Mas, com o calor e a maratona de diversão, é fundamental escolher produtos que garantam resistência, fixação e longa duração.

“Para brilhar no Carnaval e manter a make impecável do bloco ao after, é essencial investir em produtos que combinam durabilidade e estilo, alinhados às tendências da temporada. Pensando nisso, reuni 7 passos com dicas e produtos indispensáveis para criar uma maquiagem resistente ao calor, cheia de personalidade e perfeita para a folia. Descubra como transformar sua produção com as minhas sugestões e aproveite cada momento com confiança e muito glamour!” – Sadi Consati, maquiador expert do Boticário.

Os sete passos uma make com alta durabilidade para se jogar na folia:

1-Higienização da pele – Antes de iniciar a make, higienize a pele com um gel que remove impurezas sem ressecar e proporciona hidratação e maciez. o Gel de Limpeza Facial Nutritivo Vitamina B5 Botik, é o ideal, pois além de garantir esses benefícios, ele auxilia na reparação da barreira cutânea, deixando a pele revitalizada. Aplique sobre o rosto úmido, massageie suavemente em movimentos circulares e enxágue bem. Esse passo proporciona uma maquiagem mais uniforme e duradoura.

2- Proteja e hidrate a pele – Sabemos que essa é uma temporada de temperaturas elevadas e que se proteger dos danos dos raios solares é indispensável. O Protetor Solar Facial Antioxidante FPS 70 Boti.Sun Ultra Fluido garante a proteção, hidratação e a resistência à água e ao suor. Com a pele seca, aplique abundantemente sobre o rosto e pescoço antes da exposição ao sol.

3- Garanta durabilidade – Com o papel de prolongar a duração e controlar o brilho da pele, o primer é o segundo componente indispensável para essa make. A indicação da vez é o Primer Antioleosidade Mate Salicylic que além de entregar os requisitos acima, também trata a pele com seus ativos de skincare de alta performance. Aplique uma pequena quantidade do produto na ponta dos dedos. Espalhe no rosto com movimentos circulares, até que o produto seja completamente absorvido.

4- Resistência ao suor- Se você é do time que não dispensa uma base, mas precisa de uma que seja sua aliada na durabilidade e que resiste ao suor, a Base Make B. Mate Salicylic é a escolha ideal, pois além de proporcionar os atributos anteriores, a mesma entrega uma cobertura uniforme e aveludada. Deposite a base no dorso da mão e use um pincel, esponja ou os dedos para aplicar no rosto, dando leves batidinhas e espalhando o produto ao longo do rosto, descendo para o pescoço, a fim de trazer um aspecto homogêneo à maquiagem.

5- Dê personalidade a sua make- Nada como uma paleta multifuncional para te ajudar a criar makes originais, incríveis e cheias de cor! A Paleta Multifuncional Make B. Cereja Rouge tem tudo o que você precisa: 34 sombras com acabamentos variados, primer para olhos, 3 iluminadores, 3 blushes, 9 escultores e um gel transformador, que permite usar qualquer sombra como delineador – perfeito para variar com o look de cada bloquinho. E não se preocupe, vamos te ensinar passo a passo para duas makes tendência para brilhar nesse Carnaval.

– Brilho é o item que não pode faltar nesse carnaval, por isso a dica é criar um olho moderno com um mix de cores e textura. Comece aplicando o primer para olhos da Paleta Multifuncional Make B. Cereja Rouge, para garantir maior fixação e durabilidade. Escolha uma sombra cintilante clara para iluminar abaixo da sobrancelha e no canto interno dos olhos. Em seguida, aplique um tom metálico quente no côncavo e esfume bem para criar profundidade. Para um toque glamouroso, use uma sombra super brilho no centro da pálpebra, garantindo um efeito espelhado e reluzente. No canto externo, intensifique com uma sombra cintilante mais escura e esfume suavemente. Para um olhar marcante, transforme uma sombra em delineador usando o gel da paleta e aplique rente aos cílios superiores. Finalize esfumando uma sombra cintilante na parte inferior dos olhos, abaixo dos cílios inferiores, conectando com a parte superior para um efeito sofisticado e harmonioso.



– Delineado Gráficos é outra opção para criar um visual impactante de foliã. Aposte no mix de sombras e delineado, criando traços gráficos com o gel transformador junto às sombras e iluminadores da Paleta Cereja Rouge. Aplique o primer de olhos na pálpebra, esfume uma sombra clara como base e, com Pincel Duo Para Olhos Make B., misture o gel com a cor escolhida para traçar um delineado gatinho rente aos cílios. Para um toque moderno, use outra cor e crie um segundo traço paralelo, formando um delineado duplo. Se quiser ousar ainda mais, explore traços gráficos no côncavo ou linhas flutuantes, garantindo um visual único e estiloso. Finalize com a Máscara de Cílios Make B. Explosion Effect, que é resistente à água, tem até 11 horas de duração e é facilmente removida com água morna. Agora é só brilhar no Carnaval!

6- Potencialize o Glow – Escolha um dos iluminadores da paleta que indicamos anteriormente, para realçar os pontos altos do rosto, como as maçãs do rosto, o topo do nariz e o arco do cupido, garantindo um glow radiante e sofisticado. Para um toque de frescor e vitalidade, aplique um dos blushes suavemente, proporcionando um ar saudável sem sobrecarregar a maquiagem.

7- Gloss labial – Essencial para dar o toque de cor e brilho, o gloss ajuda a completar o mood carnavalesco. Se é brilho que o carnaval pede é brilho que o Combo Gloss Labial Make B., com três opções para você diversificar a sua make nos dias de folia. Ele é coringa que não pode faltar na sua pochete, pois viabiliza o retoque tanto dos lábios, quanto do resto da maquiagem, pois pode ser usado no rosto todo.

Com essas dicas e produtos você poderá encarar a maratona de blocos, desfiles e festas de Carnaval, do início ao fim, sem perder o brilho e a perfeição. Experimente as tendências que selecionamos para refletir sua personalidade e vibrar a energia da folia! Solte a criatividade, arrase na make e aproveite cada momento dessa festa!

O Boticário aumenta investimento no Carnaval com presença em todas as regiões do país

Com um plano que contempla patrocínios, apoios culturais e ativações de beleza para os foliões, marca entrega diversificação e presença em todas as regiões do Brasil;

Para celebrar a festividade mais aguardada pelos brasileiros, O Boticário intensifica sua estratégia no Carnaval de 2025 com o maior investimento já realizado para a data. Presente no Carnaval pelo sexto ano consecutivo, a marca de beleza mais amada pelos brasileiros* conta com um crescimento de investimento superior em relação ao ano de 2024, além de expandir a sua atuação para novas regiões, como o Norte e o Centro-Oeste, reforçando a presença em circuitos já consagrados, como Salvador, Recife, Olinda, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis e São Paulo. Serão mais de 15 eventos patrocinados, entre blocos de rua, camarotes, trios e festas exclusivas.

A aposta no Carnaval como um eixo estratégico reflete um movimento crescente do mercado. De acordo com dados da Kantar, 80% dos brasileiros valorizam marcas que se conectam a eventos culturais relevantes. No setor de beleza e cuidados pessoais, o Carnaval se destaca como uma das principais janelas de oportunidade: um levantamento da NielsenIQ aponta que a demanda por fragrâncias e desodorantes aumenta até 30% no período, impulsionando diretamente as vendas dessas categorias.

Segundo Jacqueline Tobaru, Diretora de Marketing Regional do Boticário, a ampliação da presença do Boticário neste Carnaval é um movimento natural: “Nossa marca carrega no DNA a amplitude das belezas do Brasil. Desde o início da nossa história, contamos com nossos parceiros de negócio, os franqueados, na operação no país todo. Também por isso, entendemos que são muitos “Brasis” dentro de um só”. Para a marca, o Carnaval é a materialização da beleza desta cultura pulsante e diversa. “Nosso objetivo este ano é espalhar beleza nos múltiplos carnavais: dos blocos que já são pilares da cultura carnavalesca aos trios e camarotes, passando por festas fechadas e festivais. Entendemos que este é o momento certo para expandir nossa atuação, equilibrando presença nos blocos tradicionais e em eventos pagos. Tal estratégia nos permite fortalecer a conexão com diferentes perfis de público e culturas, reforçando nosso compromisso com inovação e experiências imersivas que traduzem a pluralidade da beleza brasileira”, complementa.

A beleza do nosso Carnaval | O Brasil com S

A brasilidade está no centro do Boticário para o Carnaval 2025. A marca abraça o movimento #BrasilCore, que ressignifica e exalta os elementos culturais nacionais, desde a estética até os rituais de beleza que fazem parte da identidade do país. Esse conceito se materializa em ativações imersivas, cenografias e curadoria de produtos alinhados ao verão e ao alto astral da festa.

Além disso, o Boticário traz uma estrutura de suporte e interação nos blocos em diferentes regiões do país, criando experiências de beleza imersivas para os foliões. O Trio de Apoio garantirá transmissão simultânea do trio principal e da energia do público na avenida, captando imagens aéreas que ampliam a experiência. Já o Truck da Beleza oferecerá um espaço interativo com DJ para concentração de blocos, retoque de maquiagem, telão interativo e photo opportunity, ampliando o engajamento com os foliões. Complementando as ações, a marca promove experimentação de produtos durante os blocos, além das ativações espontâneas com o público.

“Apresentamos ‘A Beleza do nosso Carnaval’ como uma celebração autêntica da identidade brasileira. Nosso país é feito de múltiplas expressões, estilos e histórias, e queremos traduzir essa riqueza por meio de experiências que conectam beleza e cultura. Estar presente em diferentes formatos de Carnaval reflete nosso jeito único de valorizar todas as belezas – porque isso é, acima de tudo, muito Brasil”, finaliza Jacqueline.

Nos dias de festa, que percorrem os meses de fevereiro e março, a marca estará presente em blocos e camarotes icônicos pelo Brasil, como: o Bloco Camaleão (Bell Marques) e Camarote Brahma, em Salvador; Sargento Pimenta, Galo da Madrugada e Monobloco, em São Paulo; Carnaval do Mané, em Brasília; Carnaval de Rua de Pirenópolis, em Pirenópolis/GO; Bloco Quando Come se Lambuza, em Belo Horizonte; Bloco e Camarote Galo da Madrugada, em Recife; Carvalheira na Ladeira, em Olinda; Bloco Areia, no Rio de Janeiro; e Bloco da Banda Vai Quem Quer, em Porto Velho.

Em São Paulo, o Boticário patrocina o CarnaUOL com dois espaços interativos que reforçam sua presença na festividade. Durante a festa exclusiva, os foliões poderão participar de uma experiência gamificada com máquinas de brindes personalizadas, além de um lounge com um ponto de photo opportunity e transmissão gravada durante os intervalos dos shows, promovendo maior interação com o público.