O bloquinho infantil Mamãe Eu Quero, realizado por Meyre Manaus, aconteceu no Afa Jardim, no domingo (2). O evento contou com Dj, palhaços e brinquedos para as crianças aproveitarem o momento junto de seus pais.

O evento também contou com escolha da realeza mirim do bailinho 2025, assim como uma premiação especial para a melhor fantasia da festa. A criançada também pode aproveitar pipoca ilimitada durante o evento.

A folia foi grande entre os pequenos, que puderam se divertir com demais crianças e seus pais em meio a um evento de carnaval dedicado para elas.