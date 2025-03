Maraisa surpreende e aparece aos beijos com ex após fim de noivado

As cantoras Maiara e Maraisa fizeram um show em São Paulo neste sábado (15/3), mas o que chamou a atenção dos foi o acompanhante de Maraisa no evento. A cantora chegou junto com o, até então, ex-noivo, Fernando Mocó, com quem trocou beijos na frente dos fotógrafos.

Em clima de romance, os dois também posaram abraçados, mas não falaram sobre a retomada do relacionamento publicamente.

Maraisa e Fernando ficaram noivos em setembro de 2023. A cerimônia estava marcada para 3 de outubro de 2024, mas foi adiada em julho após um problema com os fornecedores da festa.

No mesmo mês, o casal terminou o relacionamento. Meses depois, eles retomaram o noivado e ficaram juntos até fevereiro, mês em que a cantora confirmou mais um término e disse que os dois não se sentiam bem com a relação.

A nova aparição de Maraisa e Fernando Mocó juntos acontece apenas duas semanas após o último anúncio do fim do noivado. Confira um dos registros da noite: