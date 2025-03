Marília Tavares, Rabo de Vaca e Luma Danttas são atrações confirmadas do Circuito Country de Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), realizou nesta quarta-feira (12) o lançamento oficial do XII Circuito Country e Feira de Agronegócios, um dos maiores eventos culturais e econômicos da região. O anúncio aconteceu durante um coquetel exclusivo no Espaço Club Arte Eventos, reunindo personalidades do meio digital, autoridades e convidados especiais.

O evento, que já se consolidou no calendário regional, busca fortalecer o setor agropecuário e promover a cultura country, atraindo público de diversas localidades. Durante o pronunciamento oficial, o prefeito destacou a importância da feira para a economia local e o impacto positivo na geração de emprego e renda.

A programação da festa inclui apresentações musicais de artistas nacionais e atrações regionais, garantindo uma experiência completa para o público.

Confira a programação oficial com atrações confirmadas:

01/05 (quinta-feira) – Rabo de Vaca

– Rabo de Vaca 02/05 (sexta-feira) – Luma Danttas

– Luma Danttas 03/05 (sábado) – Marília Tavares

– Marília Tavares 04/05 (domingo) – Atrações regionais

A expectativa é que o Circuito Country e Feira de Agronegócios movimente a economia local, reunindo expositores, comerciantes e empreendedores do setor.

Mais detalhes sobre o evento serão divulgados nos próximos dias.