Marlene Mattos acusa vencedor de reality show de calote e toma atitude

A empresária Marlene Mattos, de 74 anos, acusa o influenciador Kaio Perrone, vencedor da segunda temporada do reality show A Grande Conquista, da Record, de calote. A diretora de TV, que trabalhou por quase duas décadas com a apresentadora Xuxa Meneguel, afirma que o ex-participante deve mais de R$ 500 mil. Ela acionou a Justiça e protocolou uma ação por danos materiais.

Entenda o caso

De acordo com o processo movido, Marlene Mattos alega que Kaio deveria ter transferido para ela 50% do prêmio final do programa, estipulado em R$ 1 milhão. Além disso, ela também quer metade de todo dinheiro proveniente das ações de merchandising realizadas ao longo do confinamento. As informações são do colunista Gabriel Perline.

Marlene Mattos apresentou na ação o contrato firmado com o influenciador semanas antes dele ser confirmado em A Grande Conquista. No documento, a empresária se comprometia em viabilizar sua participação no reality da Record, além de ficar responsável pela manutenção das redes sociais, assessoria de imprensa e pagamento de contas pessoais do rapaz durante o confinamento.

Em contrapartida, o influenciador abriria mão de metade de todos os valores que ele viesse a conquistar no programa, de maneira direta ou indireta. Acontece que Kaio ficou do começo ao fim da atração e, ainda, se sagrou campeão da edição. Por isso, segundo o contrato firmado com Marlene Mattos, ele deveria repassar 50% dos valores para a conta bancária da empresária. No entanto, segundo a ex-diretora de Xuxa, não foi o que aconteceu.

Bronca do juiz

Em meio a essa briga judicial, Marlene Mattos acabou levando uma bronca do juiz responsável pelo caso. Isso porque sua equipe jurídica não especificou logo em sua primeira petição o valor do calote aplicado por Kaio Perroni. A Justiça, porém, pediu para que a empresária especificasse nos autos a quantia que ela pretendia receber.

Em outubro de 2024, Marlene respondeu ao pedido, mas alegou que não tinha como determinar o valor, uma vez que não teve acesso aos extratos bancários do influenciador digital, e não sabia exatamente o que ele havia recebido por conta de sua participação no reality show

Ela, porém, levou uma verdadeira uma bronca do juiz Sérgio Ricardo Duarte, que em sua decisão de 18 de novembro, alegou que descobriu por conta própria, após uma simples busca no Google, que o prêmio conquistado por Kaio Perroni era de R$ 1 milhão.

Foi só depois dessa “dica” do juiz que a defesa de Marlene Mattos determinou o real valor que cabia à empresária no meio de toda essa polêmica. Assim, a Justiça acatou a ação e autorizou a intimação de Kaio Perroni para responder ao processo de danos materiais.

Quem é Kaio Perrone?