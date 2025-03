Mauricio Mattar passa por harmonização facial: veja antes e depois

Aos 60 anos, Mauricio Mattar passou por uma harmonização facial. O artista afirmou que topou passar pela transformação pois gostaria de tirar o “ar de cansaço”.

O procedimento foi um convite do Fococalizando, do SBT, e o resultado foi revelado aos telespectadores na tarde desta quinta-feira (6/3).

O ator foi submetido a um preenchimento na maçã do rosto e no bigode chinês, para melhorar a sustentação do sorriso.

“Eu nunca gostei de fazer nada, nunca quis, tenho um medo muito grande. Mas como vou fazer 61 anos… Posso estar bem, mas sempre tenho um ar de cansaço. Eu não mudaria muito, gosto de ser quem eu sou mesmo”, disse ele, antes de passar pela harmonização.

Veja o resultado: