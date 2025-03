Medição das 12h: nível do Rio Acre mantém elevação e chega a 15,24 metros na capital

O nível do Rio Acre continua em elevação após atingir os 15 metros nesta sexta-feira (14). De acordo com a Defesa Municipal, na capital, o manancial alcançou a marca de 15,24 metros no inicio desta tarde.

Mais de 20 bairros já foram afetados pelas águas, como o 6 de Agosto, Ayrton Senna, Cadeia Velha, e Baixada da Habitasa. Com a gravidade da situação, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom sinalizou que deve decretar situação de emergência.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, oito equipes de socorro e de remoção atuam no município para auxílio às famílias atingidas com o fenômeno climático.