Medição das 12h: Rio Acre volta a subir e chega a marca de 15,82 metros neste domingo na capital

O nível do Rio Acre ainda apresenta elevação durante as medições deste domingo (16), na capital. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o manancial alcançou às 12h, a marca de 15,92 metros.

Com o aumento das águas, o Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) pediu que jovens evitem utilizar o afluente, que esta acima da cota de transbordamento, como diversão, e continuam as buscas por Roger da Silva Matos, jovem de 18 anos que desapareceu após ser visto se afogando no rio.

Segundo o Boletim Parcial da Defesa Civil, Rio Branco possui 3 abrigos com mais de 400 pessoas, além da estimativa de 803 desalojados e 41 bairros atingidos até o momento.