Medo de dirigir é o principal motivo para jovens não tirarem CNH, diz pesquisa

O principal motivo para os mais jovens não tirarem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) no Brasil é o medo de dirigir. É o que aponta a pesquisa “Mobilidade Através das Gerações”, da Localiza&Co.

O levantamento faz um recorte de questões relacionadas à mobilidade de acordo com a idade dos entrevistados. Foram consideradas as seguintes gerações:

Baby Boomers (nascidos entre 1945-1960);

Geração X (1961-1981);

Geração Y (1982-1997);

Geração Z (1998-2009.

O medo de dirigir é maior nos entrevistados não habilitados da Geração Y (54%), seguidos pela Geração X (48%). Entre todas as gerações, 42% alegaram o receio como a principal razão para não terem a CNH.

Já os Baby Boomers afirmam que o principal motivo para não tirar a carteira de motorista é porque preferem outros meios de transporte. Essa foi a resposta de 24% das pessoas ouvidas.

Apenas 5% de todos os entrevistados alegaram que não dirigem por conta do custo do processo.

Jovens não habilitados querem tirar CNH

A pesquisa também apontou que a maioria dos não habilitados no Brasil deseja tirar a carteira de motorista. Na Geração Z, 44% dos entrevistados não são habilitados. Desses, 41% dizem que tem interesse em dirigir e outros 3% afirmaram que não.

Na Geração Y, 36% dos ouvidos não tem CNH, mas 32% quer tirar.

A única geração na qual o desejo de não tirar a carteira de motorista prevalece é entre os Baby Boomers: dos 23% não habilitados, 15% não deseja iniciar o processo.

A pesquisa

Os dados foram coletados entre abril e junho do ano passado. Foram ouvidos 1.600 brasileiros maiores de 18 anos de todas as regiões do país. A margem de erro é de 2,5%, e o índice de confiança de 95%.

O painel foi oferecido pela Offerwise, empresa especializada em pesquisas e fornecedora global de “consumer insights”.