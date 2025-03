Mega-Sena: confira as dezenas sorteadas nesta quinta-feira

As seis dezenas do concurso número 2836 da Mega-Sena foram sorteadas na noite deste quinta (06), direto do Espaço Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Os números que saíram foram: 30 – 06 – 50 – 01 – 42 – 10.

O prêmio está acumulado em R$ 3.237.162,94. Os sorteios ocorrem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

Nenhuma pessoa acertou as seis dezenas; 40 pessoas acertaram cinco números e ganharam R$ 43.932,93 e 3.073 pessoas acertaram quatro dezenas, levando para casa R$ 816,93.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, em todo o país ou pela internet.