Menina de 11 anos morre após cair de janela de prédio em São Paulo

Uma menina de 11 anos morreu após cair da janela de um prédio no fim da tarde de quarta-feira, 5, na região do Lageado, zona leste da capital paulista. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a investigação segue em andamento para esclarecimento dos fatos.

A ocorrência foi registrada na Rua Cruz do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima à UPA Júlio Tupy, mas ela não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado no 68º Distrito Policial (Lageado) que investiga a morte da criança. \”A polícia vai ouvir testemunhas e aguarda o resultado de laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do caso, que foi registrado como morte suspeita\”, disse a SSP.