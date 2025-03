Menina de 13 anos é embriagada e sofre estupro coletivo na Bahia

A Polícia Civil da Bahia investiga um estupro coletivo sofrido por uma adolescente de 13 anos na cidade de Jussara, no norte do estado. O caso teria acontecido na madrugada do último sábado (1°). Quatro suspeitos – de 14, 16, 17 e 18 anos – foram identificados. O jovem de 18 anos foi preso e os menores de idade foram apreendidos. As informações são do portal g1.

A Polícia Militar foi acionada após a vítima dar entrada no Hospital Municipal de Jussara com sinais de estupro. Os pais da adolescente contaram que foram até o quarto da filha e encontraram o cômodo bagunçado e sem sinais da adolescente. Os pais, então, encontraram a menina caída e sonolenta em uma rua próximo a casa da família.

A vítima foi socorrida e levada até o hospital. A polícia identificou os suspeitos através de câmeras de segurança da região. Um dos adolescentes confessou ter participado do estupro e indicou a participação dos amigos. Ele disse ainda que a menina foi embriagada antes de ser violentada. Os envolvidos vão responder por estupro de vulnerável.

Em nota à Itatiaia, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para investigar o caso. Veja a nota completa abaixo:

“A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Irecê, onde quatro suspeitos de envolvimento na ação foram apresentados pela Polícia Militar e autuados em flagrante, no dia 1º de março. Um inquérito foi instaurado para apurar o crime de estupro de vulnerável e mais detalhes sobre o caso não poderão ser divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Para informações sobre as circunstâncias da prisão, sugerimos contato com a Polícia Militar”.