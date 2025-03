“Mentor” de Ramon Dino é campeão do Arnold Classic Ohio e leva R$ 3 milhões

O norte-americano Derek Lunsford é o campeão do Arnold Classic Ohio na categoria Open. O fisiculturista superou o nigeriano Samson Dauda, atual top 1 do Mr. Olympia, e levou o título nos Estados Unidos.

O confronto entre Derek e Dauda nos palcos durante a grande final durou quase cinco minutos de apresentação de poses. Segundo o score card (documento com a pontuação dos atletas recebidas pelos jurados), a decisão entre os árbitros não foi de forma unânime.

Nas prévias, o americano foi eleito o primeiro colocado para quatro juizes e segundo lugar para um deles, que escolheu o nigeriano como o melhor. Nas finais, a disputa foi ainda mais apertada. Três árbitros classificaram Derek como campeão contra dois jurados que classificaram Dauda como o top 1.

Com o título, o Lunsford, que já foi campeão duas vezes do Mr. Olympia em duas categorias diferentes (Open e 212), levou o prêmio de 510 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões na cotação atual).

Dauda terminou em segundo lugar, e Andrew Jacked, também da Nigéria e que chamou atenção ao fazer a apresentação individual vendado, ocupou a terceira posição.

Na reta final da preparação para o Arnold Ohio, Derek contou com a presença do brasileiro Ramon Dino, que passou um período de imersão e de treinos com o atleta norte-americano. Os dois são treinados pelo também brasileiro Fabricio Pacholok.

Classificação Open no Arnold Classic Ohio