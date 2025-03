Messi tem nome gritado por torcida adversária na Jamaica, faz gol e é assediado por rivais; veja vídeo

O Inter Miami foi à Jamaica com a vida praticamente resolvida depois de vencer o Cavalier no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf. Conseguia vitória protocolar com gol de Luis Suárez, de pênalti, mas faltava a entrada de Messi. Ela aconteceu aos sete minutos do segundo tempo, e a torcida rival presente ao Independence Park, explodiu em euforia tão logo que ele surgiu à beira do gramado.