Mestrando da Ufac publica estudo que revela como a redução da neve andina afeta a bacia do Rio Acre

O aluno do mestrado em Ciências Florestais da Universidade Federal do Acre (Ufac), Kennedy da Silva Melo, teve um artigo publicado na revista científica internacional “Atmosphere”. O estudo, realizado em coautoria e redigido em inglês, analisa as tendências de precipitação e a diminuição da cobertura de neve andina, ressaltando os impactos hidrológicos para a bacia do rio Acre.

O artigo corresponde ao segundo capítulo da dissertação do pesquisador. Intitulado “Tendências de precipitação e cobertura de neve andina: interações climáticas e impactos hidrológicos na bacia do rio Acre (1982–2023)”, o estudo apresenta dados que evidenciam mudanças climáticas relevantes para a região.

Entre os resultados, destacaram-se o aumento das chuvas em fevereiro, a redução da precipitação durante a estação seca e a extensão desse período. A pesquisa também aponta uma diminuição na cobertura de neve na região andina, fator que pode afetar diretamente a bacia hídrica de populações como a de Rio Branco.

Essas mudanças climáticas têm potencial para alterar a formação de chuvas, prolongar a estação seca e intensificar o risco de incêndios florestais. O Acre tem enfrentado com mais frequência eventos climáticos extremos, como grandes inundações e secas prolongadas.

O estudo utilizou séries temporais de precipitação (1982–2023), temperatura do ar (2001–2020), focos de fogo, vegetação e cobertura de neve (2001–2023), aplicando métodos estatísticos que garantiram análises acerca do tema.