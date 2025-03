Michelle Melo visita UPA do Segundo Distrito para verificar funcionamento da unidade

A deputada estadual Dra. Michelle Melo esteve, na tarde desta quinta-feira (7), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, em Rio Branco, para acompanhar de perto o funcionamento da unidade e dialogar com os profissionais de saúde.

Durante a visita, a parlamentar conversou com servidores e verificou a estrutura do local, reforçando seu compromisso com a qualidade do atendimento à população e o bem-estar dos trabalhadores.

Dra. Michelle Melo reforçou o compromisso de acompanhar de perto o caso e cobrar providências das autoridades competentes: “Seguiremos vigilantes para garantir um ambiente de trabalho digno e respeitoso”, declarou a parlamentar.