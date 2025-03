Millie Bobby Brown posa em evento no Brasil; saiba mais

A atriz Millie Bobby Brown, 21, está em solo brasileiro para promover um evento sobre seu mais novo filme da Netflix, “The Electric State”.

Chamado de Trio Electric State, o evento ocorre na capital paulista na noite desta sexta-feira (14). Um vídeo da atriz no local foi publicado nos stories do perfil oficial da Netflix no Instagram.

Em clima ainda de Carnaval, o evento conta com um “trio elétrico” comandado por Pabllo Vittar.

“The Eletric State” é o novo filme dos diretores irmãos Russo — responsáveis por “Vingadores” e “Agente Oculto” — que também comparecem ao evento. A produção foi disponibilizada nesta sexta-feira (14) no catálogo da Netflix.

Ambientado depois de uma revolta dos robôs, em uma versão alternativa da década de 1990, a trama acompanha uma adolescente órfã que se aventura pelo oeste dos Estados Unidos em busca do irmão mais novo, na companhia de um robô que parece um desenho animado, um contrabandista e seu fiel companheiro.

A produção é estrelada por Chris Pratt (“Guardiões da Galáxia”) e Millie Bobby Brown (“Stranger Things” e “Enola Holms”) e nomes como Ke Huy Quan (“Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo“).

Assista ao trailer de “The Eletric State”