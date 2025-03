MinC promove live sobre o edital Marché du Film 2025

O Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV), realizará nesta quinta-feira, 13 de março de 2025, às 10h (horário de Brasília), uma live no YouTube do MinC para esclarecer dúvidas sobre o Edital de Circulação – Brasil País de Honra – Marché du Film 2025.

A transmissão tem como objetivo orientar profissionais do audiovisual interessados em participar do maior mercado internacional de cinema, que integra o Festival de Cannes, marcado para 13 a 21 de maio de 2025, com o Brasil como país convidado de honra.

Durante a live, serão detalhadas as regras de participação, modalidades de apoio e programas disponíveis para inscrição.

O edital selecionará 30 profissionais do audiovisual para integrar os programas especiais do Marché du Film, como parte das ações para ampliar a presença brasileira no evento.

As inscrições estão abertas e seguem até 17 de março de 2025, às 18h (horário de Brasília), exclusivamente pelo site mapa.cultura.gov.br.

A live será uma oportunidade para os interessados tirarem dúvidas diretamente com a equipe do MinC, reforçando o suporte aos agentes culturais.

Os interessados podem consultar o edital completo e seus anexos na página do MinC (gov.br/cultura/pt-br/assuntos/editais) para mais informações.

A transmissão ocorrerá no canal oficial do MinC no YouTube, e dúvidas adicionais podem ser enviadas à Assessoria de Imprensa do MinC pelo e-mail [email protected].