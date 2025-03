Ministério da Cultura lança edital com vagas para o Acre; selecionados irão para festival na França

O Ministério da Cultura abriu na última sexta-feira (7), as inscrições para um edital de circulação que levará 30 profissionais do audivisual para participar dos programas especiais do mercado cinematográfico do Festival de Cannes, na França.

O evento, que acontecerá de 13 a 21 de maio, reúne centenas de produtores, compradores, distribuidores e exibidores, a fim de gerar contatos e oportunidades de negócio.

Segundo o edital, o investimento da Secretaria do Audivisual do MinC na iniciativa é de 318.000 reais, com o objetivo de garantir a presença de diferentes elos da cadeia produtiva do setor, promovendo intercâmbio profissional.

As inscrições, que são gratuitas, estarão abertas até as 18h (no horário de Brasília) do próximo dia 17 de março, no site mapa.cultura.gov.br. Os interessados poderão se inscrever uma única vez e em apenas um dos seis programas.

Os selecionados receberão um apoio cultural no valor de 10.000 reais, além de uma credencial de mercado para participação nas atividades do evento. Para projetos inscritos no programa Cannes Docs, o auxílio será de 20.000 reais, contemplando dois representantes por projeto.

Profissionais oriundos dos estados da Amazônia Legal – Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso – contarão com um adicional de 1.500 reais para auxiliar nas de 1.500 reais para auxiliar nas despesas da viagem.

As 30 vagas serão distribuídas, se possível, nas proporções de, no mínimo, 25% para pessoas negras (pretas ou pardas); 10% para pessoas indígenas; 5% para pessoas com deficiência.

A participação brasileira será distribuída entre os seguintes programas especiais do Marché du Film:

Producers Network – 10 vagas

Cannes Docs – 4 vagas (2 representantes por projeto)

Goes to Cannes – 5 vagas

Cannes Makers – 2 vagas

Spot the Composer – 2 vagas

Delegação Distribuidoras – 3 vagas

No programa Cannes Docs, cada proposta beneficiará dois profissionais, sendo o produtor responsável pela inscrição e o diretor vinculado à obra audiovisual apresentada. Caso haja necessidade, as vagas poderão ser remanejadas entre os programas. Dúvidas sobre o edital podem ser retiradas através do email: [email protected]