Missão especial: astronautas que estavam “presos no espaço” são resgatados

Na madrugada deste domingo (16), a NASA anunciou o resgate dos dois astronautas que estavam “presos no espaço” desde junho de 2024. A Nasa, em parceria com a SpaceX, enviou uma missão especial e a cápsula Dragon Endurance atracou na Estação Espacial Internacional (ISS), local onde estavam Suni Williams e Butch Wilmore.

O foguete partiu sexta-feira (14), às 20h04 e o resgate aconteceu neste domingo às 1:35 da manhã. Os astronautas foram resgatados por uma pequena escotilha do laboratório orbital. Uma nova tripulação embarcou.

A Nasa se pronunciou mais de uma vez para assegurar que o atraso não representava riscos para os astronautas. Suni Williams e Butch Wilmore devem iniciar o retorno para casa a partir de quarta-feira (19).

O que aconteceu?

Os astronautas fariam uma visita breve à estação espacial e deveriam voltar após uma semana da missão Crew-10. Porém, a estadia foi estendida até fevereiro de 2025 devido a problemas técnicos com a espaçonave experimental Starliner, fabricada pela Boeing. E depois adiada até este domingo, diante do atraso no lançamento de uma nova cápsula para a EEI.

A missão Crew-10 é a décima operação de transporte de astronautas para a Estação Espacial Internacional, regida pela SpaceX, de Elon Musk.