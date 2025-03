Um míssil russo atingiu um hotel na cidade de Kryvyi Rih, na Ucrânia, na noite de quarta-feira (5/3), de acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. No total, quatro pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas.

Veja como foi o resgate:

De acordo com Zelensky, pouco antes do ataque, voluntários de uma organização humanitária — incluindo cidadãos da Ucrânia, dos Estados Unidos e do Reino Unido — haviam se hospedado no hotel. Um míssil balístico foi lançado contra o edifício.

“Eles sobreviveram porque conseguiram sair de seus quartos a tempo. Infelizmente, quatro pessoas foram mortas neste ataque. Minhas condolências às suas famílias e entes queridos”, lamentou o líder ucraniano.

Equipes de resgate foram acionadas, e vários edifícios civis ao redor do hotel também sofreram danos. Os feridos receberam atendimento médico.

“Não deve haver pausa na pressão sobre a Rússia para parar esta guerra e terror contra a vida”, apontou Zelensky na rede social X.

Segundo ele, as operações de resgate no hotel duraram a noite inteira. O presidente ucraniano se reunirá com líderes da União Europeia em Bruxelas nesta quinta-feira (6/3).