A modelo Any Awuada (foto em destaque) afirmou Leo Dias, no Fofocalizando, do SBT, que teve relações sexuais com Neymar em uma festa repleta de mulheres em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, nesta semana. A comemoração, que teria contado com a presença de garotas de programa, ocorreu em um imóvel pertencente a Rafa Motta, amigo próximo do craque do Santos.

A polêmica festa veio à tona após imagens de mulheres chegando à propriedade de um amigo de Neymar, usando o helicóptero do jogador, serem divulgadas por Leo Dias. Questionada por Leo Dias, Awuada confirmou que uma terceira pessoa também participou do ato sexual. A assessoria de Neymar nega que ele estivesse presente na festa. De acordo com a equipe dele, o atleta apenas emprestou o helicóptero. Crise no casamento A situação teria gerado uma crise no casamento de Neymar e Bruna Biarcadi. Além disso, na segunda-feira, o atacante do Santos deixou a casa onde estava por volta das 22h, alegando que daria uma carona de helicóptero para um amigo. No entanto, não retornou como esperado, o que gerou descontentamento em Bruna. O jogador voltou apenas na manhã de terça-feira (11/3), tentando apaziguar o clima. Na noite do mesmo dia, Neymar e Bruna marcaram presença na festa de aniversário de Rafaella Santos, irmã do jogador, em São Paulo. O episódio parecia superado, mas a descoberta dos vídeos da festa fez com que a crise entre o casal voltasse com força. Neymar Pai, que também estava no evento, teria tentado minimizar a situação, alegando que o filho não fez nada de errado.