Modelo que expôs Neymar já foi acusada de estelionato

A modelo e influenciadora Any Awuada, nome artístico de Nayara Macedo, voltou aos holofotes recentemente após alegar ter mantido relações íntimas com o jogador Neymar durante uma festa em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo. A festa ocorreu em uma chácara na região, onde o helicóptero do atleta foi avistado, embora a assessoria de Neymar negue sua participação no evento, afirmando que a aeronave é frequentemente emprestada a amigos e familiares.

Em entrevista ao programa “Fofocalizando”, do SBT, Any detalhou que foi contratada, juntamente com outras mulheres, para entreter Neymar e seus amigos na festa.

Ela afirmou que os celulares das participantes foram recolhidos ao chegarem ao local e que só descobriram a identidade do anfitrião ao chegarem na chácara. Any relatou que havia bebidas alcoólicas e jogos de pôquer, nos quais os homens presentes participavam e distribuíam fichas para as mulheres.

A festa teria sido interrompida após a esposa de um dos organizadores chegar ao local e causar um tumulto, classificando a situação como constrangedora. Any defendeu sua participação, afirmando que estava apenas cumprindo seu trabalho e que não havia cometido qualquer erro.

O passado da modelo

Além das recentes declarações sobre Neymar, Nayara Macedo possui um histórico de acusações relacionadas à venda de produtos falsificados. Com mais de 30 mil seguidores no Instagram, ela é investigada por estelionato em Minas Gerais e São Paulo, após denúncias de clientes que adquiriram perfumes e outros produtos importados que seriam falsificados ou nunca foram entregues.

Em sua defesa, Nayara nega as acusações e afirma vender tanto perfumes originais quanto genéricos legalizados.

A influenciadora já foi alvo de operações policiais, incluindo buscas e apreensões em sua residência, onde foram encontrados frascos de perfumes sem registro da Anvisa. Análises apontaram concentrações inadequadas de metanol em alguns produtos, substância que pode ser prejudicial à saúde.

Neymar em silêncio

Até o momento, Neymar não se pronunciou oficialmente sobre as declarações de Any Awuada, e a assessoria do jogador mantém a posição de que ele não esteve presente na festa em questão.