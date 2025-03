Monitorados descumprem portaria e são flagrados pela polícia em Carnaval no interior do Acre

A Divisão de Monitoramento Eletrônico (DME), comandada pela polícia penal, classificou como positiva a atuação durante o Carnaval 2025 em Sena Madureira. O trabalho foi realizado entre os dias 28 de fevereiro e 04 de março, com ações diretas e indiretas para garantir o cumprimento das medidas judiciais, incluindo a portaria 282, por parte de pessoas monitoradas eletronicamente.

Além do acompanhamento remoto, realizado em tempo real por meio de uma plataforma digital, a equipe também esteve presente no local do evento durante às 5 noites de festividades. A atuação seguiu as determinações da portaria nº 828, que estabeleceu um perímetro de 800 metros de restrição ao redor do evento, proibindo a permanência de monitorados sem autorização prévia para justificar sua presença.

Polícia Penal flagrou 5 monitorados

Durante a operação, 05 pessoas monitoradas foram identificadas na área da festa, sendo que nenhuma estava em atividade laboral (trabalho). Destas, três foram abordadas e orientadas a deixar o local. Outras duas estavam em situação de vulnerabilidade social, incluindo um caso de tornozeleira eletrônica descarregada.

Segundo a DME, não houve casos de evasão ou impossibilidade de abordagem devido à aglomeração. O coordenador da unidade destacou que, apesar dos pequenos incidentes, o trabalho foi considerado satisfatório. “Podemos afirmar que tudo ocorreu dentro da normalidade, com o cumprimento das determinações legais e o reforço na segurança da população durante o evento”, afirmou Jonas Joaquim.

A operação faz parte das ações preventivas realizadas pela DME para garantir o respeito às medidas judiciais, preservando a ordem e a tranquilidade durante grandes eventos na cidade.