Moradora da casa de Ainda estou aqui fará festa para Walter Salles

Antes de Walter Salles embarcar para Los Angeles, ouviu da empresária Lucia Freitas a promessa de que, se ganhasse o Oscar, ela faria para ele uma festa na sua casa. Tudo porque, fora a amizade entre eles, a casa, para onde Lucia se mudou recentemente, é justo a que serviu de locação às filmagens de Ainda Estou Aqui. Isso mesmo.

E a promessa inclui ainda as duas protagonistas que, no filme, interpretam Eunice Paiva: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. E é provável que uma delas esteja presente pois Lucia vem a ser a dona do Teatro dos 4, onde Fernandona estrelou montagens antológicas como a de “As lágrimas amargas de Petra Von Kant”, em 1982.

Leia no texto completo na NEWMAG.