Moradores de comunidade fecham BR-364 em protesto por falta de médicos e enfermeiros

Moradores da comunidade Vila Lagoinha, localizada às margens da BR 364, em Cruzeiro do Sul, fecharam a BR-364 na manhã desta quinta-feira (6), em protesto à falta de enfermeiro e médico na unidade saúde local.

O protesto aconteceu na ponte do Rio Lagoinha, que foi fechada com pedaços de madeira. Os moradores pedem médico 24 horas na unidade de saúde da comunidade e a volta de um enfermeiro e uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) equipado com equipe, para dar assistência na localidade.

“Fechamos a BR-364 por falta de médicos a semana todinha, queremos melhorias para o nosso posto de saúde. Queremos que volte um enfermeiro que estava a tarde na unidade e Samu pra cá 24 horas, pois já está com duas grávidas que passaram dificuldades na hora do parto. Uma pariu bem dizer do lado do posto de saúde e a vizinha que pegou o bebê dela. O outro bebê antes de ontem nasceu e morreu aqui por falta de samu que não tem no Lagoinha e nem médico. E a gente só vai abrir a estrada quando o prefeito Zequinha vier aqui ou alguém que venha pra gente conversar”, disse uma moradora ao site Juruá Comunicação.

O secretário municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul foi até o local do protesto conversar com os moradores e tentar solucionar a situação.