Morre dona Dneves, mãe do prefeito Gehlen e do deputado Gene Diniz

A mãe do prefeito de Sena Madureira, Ghelen Diniz, e do deputado estadual, Gene Diniz, a professora Dneves Diniz, que estava internada na UTI do Into, em Rio Branco, desde o dia 7 de março, devido a complicações renais, morreu nesta sexta-feira (14). Ela vinha recebendo tratamento médico há cerca de dois anos após ser vitimada com um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Dneves, que dedicou décadas de sua vida à educação, era uma das professoras de matemática mais conhecidas e respeitadas de Sena Madureira. Desde que adoeceu, há mais de dois anos, ela recebia cuidados intensivos dos médicos e da família. Ultimamente, ela estava sendo tratada em sua residência onde foi montada uma estrutura para atendimento terapêutico.

Dneves é, também, mãe de mais dois filhos, Geandre e Gisele, e pertence a uma das maiores e mais tradicionais famílias da região do rio Iaco, sendo irmã do radialista Eduardo Diniz, o popular Idel e “Lord do Iaco”.