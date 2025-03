Morre Nilda Esteves, empresária e mãe de Marcello Moura, CEO da Recol e vice-presidente da Acisa

Na madrugada deste domingo (16), a empresária Nilda Esteves morreu aos 66 anos, após uma batalha contra o câncer. Ela era mãe do empresário e vice-presidente da Acisa, Marcello Moura, e deixou um legado de trabalho e dedicação em Rio Branco.

Nilda estava internada no Hospital do Rim durante o período final de sua luta contra a doença. O velório está acontecendo no Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco, e o enterro será realizado ao meio-dia deste domingo.

Além de Marcello Moura, Nilda era mãe de Sarah e Sanny Moura, que também estão recebendo o apoio da comunidade neste momento de perda.

A Prefeitura de Rio Branco, por meio de nota oficial, expressou profundo pesar e solidariedade à família Moura, pedindo a Deus que conforte os corações de todos os familiares e amigos. A gestão municipal se compromete a apoiar a família durante este período difícil.

Nota de pesar da Prefeitura de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco expressa seu mais profundo pesar pelo falecimento da empresária Nilda Esteves, ocorrido na madrugada deste domingo.

Nilda era mãe do empresário e vice-presidente da Acisa e amigo pessoal da gestão do prefeito Tião Bocalom, Marcello Moura.

O Executivo Municipal se solidariza, neste momento de perda, com familiares e amigos do empresário e pede a Deus que conforte-os neste momento de perda irreparável.