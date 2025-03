Morte no autódromo: piloto cadeirante bate porque o volante quebra; vídeo

Um vídeo mostra o momento em que o volante do kart pilotado pelo advogado Bráulio José de Carvalho Antão, 46 anos, sai do veículo. O acidente ocorreu no Kartódromo Ayrton Senna, no Guará 2, no último sábado (1º/3). O piloto era cadeirante e controlava o carro adaptado com as mãos.

Nas imagens, é possível observar que Bráulio passa por uma curva, momento em que o volante do kart se solta e o piloto perde o controle do veículo. Momentos depois, ele bate na barreira de proteção da pista e é arremessado contra o muro do kartódromo. Confira:

Equipes de resgate, incluindo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionadas, e o óbito foi confirmado por um médico no local. O advogado era cadeirante, frequentava o local há seis anos e era querido pela comunidade do kart.

Paixão

Bráulio pilotava há mais de uma década, desde o Piauí, seu estado de nascença, embora tenha feito do kartódromo do Guará sua pista mais frequentada. No dia do acidente, Dibo Moisés Neto, representante do Clube de Pilotos e Associados de Brasília (Askart), disse que o advogado era um apaixonado por automobilismo e que correr era a terapia dele.

Por meio das redes sociais, a Federação de Automobilismo do Distrito Federal lamentou o ocorrido e prestou homenagem ao piloto. “A Federação de Automobilismo do Distrito Federal, consternada, lamenta profundamente o falecimento do piloto e incentivador do automobilismo, Dr Bráulio Antão, e desejamos a toda sua família nossas mais sinceras condolências”, escreveu.