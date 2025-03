Motociclista bate em quebra-molas e vai parar em estado grave no pronto-socorro de Rio Branco

Um motociclista ainda não identificado ficou gravemente ferido após sofrer um acidente no início da tarde desta segunda-feira (10), na Via Verde, trecho da BR-364, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, ele trafegava em uma Yamaha Crypton 125, de cor vermelha, no sentido Centro-bairro, quando perdeu o controle da moto ao passar por um quebra-molas próximo a um posto de combustível. O impacto da queda o deixou desacordado.

O homem sofreu múltiplas escoriações e um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros, intubaram a vítima e a encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área para os trabalhos da perícia e auxiliou na organização do trânsito.