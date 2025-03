Motociclista fica ferida após acidente envolvendo caminhonetes na BR-317; VEJA FOTOS

A motociclista Katiene ficou ferida após uma colisão envolvendo uma moto e duas caminhonetes na noite desta sexta-feira (7), no km 2 da BR-317, no bairro Pôr do Sol, em Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo a polícia, o acidente envolveu uma motocicleta de placa boliviana e duas caminhonetes: uma VW Saveiro e uma Toyota Hilux . A colisão deixou a condutora da moto ferida.

Ainda de acordo com o relato policial, a motocicleta e a Saveiro trafegavam no mesmo sentido, do centro da cidade em direção à rodovia, quando a caminhonete atingiu a traseira da moto, que havia parado no meio da pista para acessar uma rua à esquerda. No momento do impacto, a Hilux, que vinha no sentido oposto, não conseguiu desviar e também se envolveu na colisão.

O condutor da Saveiro permaneceu no local até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e se comprometeu a auxiliar nos danos causados à Hilux. Após os primeiros atendimentos, ele deixou o local.

A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente, e a motociclista foi encaminhada ao hospital para receber atendimento médico. O caso será investigado pela Polícia Civil de Epitaciolândia.

