Motociclista perde controle, atinge três carros e é socorrido às pressas em Rio Branco

O motociclista, identificado apenas como João, ficou ferido após perder o controle da moto e colidir com três carros na noite de terça-feira (11), na Estrada do Aviário, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, João trafegava no sentido centro-bairro em uma motocicleta Honda Bros, quando, ao tentar realizar uma ultrapassagem, bateu no retrovisor de um Fiat Mobi vermelho. Em seguida, perdeu o controle da moto e colidiu com mais dois carros que estavam estacionados: um Toyota Etios branco e um Hyundai HB20 branco. Todos os veículos envolvidos seguiam na mesma direção no momento do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros. A equipe de suporte avançado identificou que João havia sofrido um possível pneumotórax e uma fratura na clavícula. Após ser atendido e estabilizado, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito também foi acionado e esteve no local. Após os procedimentos de praxe, todos os veículos foram liberados.