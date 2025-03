Motociclista tenta ajudar mulher que estava sendo assaltada e acaba esfaqueado em Rio Branco

O motociclista Edcarlos Pereira da Cruz, de 45 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio ao tentar ajudar uma mulher que estava sendo assaltada em via pública na madrugada deste sábado (26), na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela própria vítima, ele estava saindo do Carnaval, no Centro de Rio Branco, com destino à sua residência quando, no caminho, viu uma mulher sendo assaltada e pedindo socorro. Rapidamente, parou a motocicleta e desceu para ajudar.

Edcarlos, usando o capacete como arma, desferiu vários golpes no criminoso, e os dois entraram em luta corporal. Durante o confronto, ambos caíram no chão, momento em que o assaltante, armado com uma faca, desferiu um golpe nas costas do motociclista. Com a força do ataque, a lâmina acabou quebrando dentro do corpo de Edcarlos. Após a agressão, o bandido fugiu do local.

Mesmo ferido, Edcarlos conseguiu subir na motocicleta e seguiu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, onde pediu ajuda aos médicos plantonistas. Após ser estabilizado, ele foi transferido em uma ambulância de suporte avançado para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passou por avaliação médica.

Na manhã deste sábado, ele foi submetido a uma laparotomia exploratória para remover o fragmento da faca que ficou alojado entre as costas e o abdômen.

Nenhuma equipe da Polícia Militar ou da Polícia Civil foi acionada para atender à ocorrência.