Motorista envolvido em ataque de facção que deixou criança baleada tem prisão preventiva decretada

A Justiça do Acre determinou a prisão preventiva de Gleisson de Souza Barbosa, de 38 anos, apontado como motorista no ataque de um grupo criminoso que deixou uma criança baleada na cabeça e feriu outras três pessoas em Rio Branco, na noite do último sábado (8). A decisão foi tomada pelo juiz Robson Ribeiro Aleixo, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, nesta segunda-feira (10), convertendo a prisão em flagrante em preventiva. Barbosa será encaminhado ao Complexo Penitenciário da capital.

Conforme a investigação da Polícia Civil, o primeiro atentado aconteceu no bairro Belo Jardim, onde um grupo de jovens estava reunido em frente a um clube. O local, segundo as autoridades, sediava uma festa supostamente ligada a uma facção criminosa. Um carro Ford Fiesta vermelho, conduzido por Gleisson, se aproximou e ocupantes do veículo abriram fogo, atingindo um homem e um adolescente de 17 anos, ambos sem ferimentos graves.

Em seguida, os criminosos se deslocaram para outro ponto da cidade, onde encontraram uma mulher com um bebê no carrinho, acompanhada de familiares e um adolescente de 14 anos. O grupo efetuou novos disparos, atingindo a criança de apenas 1 ano e 4 meses na cabeça. O adolescente também foi ferido, sofrendo lesões no glúteo e na panturrilha.

Na manhã de domingo (9), horas após os atentados, policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar localizaram e prenderam Gleisson de Souza Barbosa, identificado como o condutor do carro utilizado nos ataques. Durante o depoimento, ele admitiu ter dirigido o veículo, mas alegou que não sabia das intenções criminosas dos passageiros. Segundo sua versão, aceitou a corrida mediante a promessa de pagamento de R$ 200, valor que nunca recebeu. Ele também afirmou não ter vínculo com os autores dos disparos nem envolvimento com facções.

Gleisson já possui antecedentes criminais por violência doméstica, com registros em 2012 e 2016. Além disso, declarou à polícia que estava sendo ameaçado e mencionou histórico de transtornos psiquiátricos.