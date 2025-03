Motorista perde controle do veículo após tomar remédio e colide contra poste de energia elétrica em Rio Branco

Uma motorista, identificada apenas como Márcia, de 51 anos, e sua filha, de 11 anos, ficaram feridas após a condutora perder o controle do veículo e colidir contra um poste de energia elétrica na noite deste sábado (15), em frente ao 7° BEC (Batalhão de Engenharia e Construção), na Avenida Nações Unidas, no bairro 7° BEC, em Rio Branco.

Segundo informações da própria motorista, ela havia ido a um hospital, onde recebeu a recomendação de comprar e tomar um medicamento chamado clonazepam, indicado para induzir o sono. Apesar da orientação médica para não dirigir após o uso do remédio, a mulher desconsiderou o alerta, tomou o medicamento e ficou sonolenta. Suspeita-se que tenha cochilado ao volante enquanto trafegava no sentido bairro-centro em um Honda Civic, de cor branca e placa NAE-6641, o que resultou no acidente.

Com o impacto, os airbags foram acionados, protegendo as duas ocupantes do veículo. O carro derrubou parcialmente o poste, tornando necessário o acionamento da equipe plantonista da Energisa, que esteve no local para avaliar a situação. A substituição do poste será necessária, pois há risco de queda sobre veículos e pedestres que transitam pela avenida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros às vítimas, encaminhando-as para o pronto-socorro de Rio Branco.