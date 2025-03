Motorista se assusta com gato saindo de matagal, cai em ramal e vai parar no PS de Rio Branco

O motociclista Expedito Antônio da Silva, de 53 anos, ficou ferido após cair ao se assustar com um animal na noite desta quarta-feira (5), no ramal do Macarrão, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de um amigo da vítima, Expedito passou o dia trabalhando e saiu à noite com uma motocicleta Pop 100, de cor branca, emprestada. Durante o trajeto, foi surpreendido por um gato que saiu de uma área de mata próxima a um buritizal. Ao tentar evitar o atropelamento, ele perdeu o controle do veículo e caiu no ramal.

Com o impacto, Expedito sofreu apenas escoriações pelo corpo, mas relatava muita dor torácica, o que poderia indicar um trauma fechado.

Populares que passavam pelo ramal avisaram o dono da moto, que foi até o local, ajudou o amigo e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada para prestar os primeiros socorros e, em seguida, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A motocicleta foi retirada do local pelo proprietário.