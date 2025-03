Movimento espírita diz que há uma colônia espiritual sobre Acrelândia, destinada a animais desencarnados

O Movimento Espírita Nacional, difundido pela Federação Espírita Brasileira, entidade fundada em 1884, vem divulgando em suas redes sociais que sobre o município de Acrelândia, no interior do Acre e a 90 quilômetros da capital Rio Branco, há uma colônia espiritual destinada a receber os espíritos de animais desencarnados.

Trata-se da Colônia Rancho Alegre, situada “bem pertinho do céu”, para onde os animais desencarnados iriam para um tempo de descanso e regeneração até encarnarem novamente, segundo o Grupo de Estudos Amigos de Chico Xavier.

Aos que estranharem a informação de que animais têm espírito, o movimento explica que eles são princípios espirituais que estão a caminho da evolução, “da mesma forma que nós procuramos progredir”. “Eles também reencarnam e são bem utilizados, cuidados e amados no mundo espiritual”, define o movimento.

As colônias espirituais são ambientes extrafísicos e parte de mundos transitórios onde vivem os espíritos após o seu desencarne. De acordo com o movimento espírita, existem vários tipos de colônias espirituais, como colônias correcionais, de estudo e desenvolvimento das artes, socorristas, de pesquisa no autoconhecimento e científicas, onde os espíritos trabalham, mandam mensagens espirituais para as pessoas encarnadas, se recuperam e preparam-se para encarnar novamente.

Além da colônia sobre Acrelândia, o movimento divulga que, sobre o Brasil, há também várias outras colônias, como:

Colônia Regeneração: Localizada nas proximidades de Goiânia até Brasília, esta comunidade trabalha com a recuperação de espíritos mutilados no perispírito, além de proceder com atendimentos fluídicos concentrados, terapias e academias, tudo com o intuito de renovação interior.

Colônia Amigos da Dor: Encontra-se no norte de Minas e extremo sul da Bahia. Realiza socorro a recém-desencarnados através de missas. Os espíritos servidores dessa colônia prestam atendimento em igrejas, santas casas de misericórdia e é uma das mais antigas colônias em terras brasileiras.

Colônia Redenção: Situa-se no leste da Bahia em formato mais ou menos triangular. Sendo uma grande referência no mundo espiritual, esta colônia realiza um grande trabalho em laboratório fluídico por intermédio de seus socorristas na Terra. Encontra-se lá um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o mundo já viu, começando pela história de Jesus em cenas vivas.

Colônia Arco-Íris: Localizada na região norte do Brasil, indo de Porto Velho (RO) a Manaus (AM) em linha reta. Seus servidores oferecem grande amparo aos encarnados e são conhecidos como “filhos do arco-íris”.

Colônia Raios do Amanhecer: Situada na parte central do planeta, com seu maior núcleo no Brasil, no norte do Amapá. Seus diferentes núcleos espalhados por vários países representam atividades diferentes. No Brasil, parece com um grande parque infantil, pois é um mundo espiritual de crianças.

Colônia Bom Retiro: Localiza-se no Paraná, tendo um formato de losango. Além de dar socorro aos desencarnados, tem como principal função o reequilíbrio do espírito.

Colônia Padre Chico: Situada no Triângulo Mineiro, é também conhecida como Colônia das Margaridas. É muito movimentada, abrigando espíritos para socorro e trabalho em nome de Cristo.

Colônia da Praia: Fica no sudeste do Espírito Santo. É voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena, desenvolvem estudo e mantêm observação atuando no equilíbrio exercido pelo oceano.

Colônia Nova Esperança: Localizada bem próximo de Palmelo (GO), tem como função a catalogação de todos os espíritos que entram, saem ou permanecem no planeta, que hoje em dia é de aproximadamente 30 bilhões de espíritos.

Colônia das Águas: Situa-se próxima à entrada do rio Amazonas, especializando-se em receber os desencarnados com problemas circulatórios e que foram afetados no perispírito.

Colônia Morada do Sol: Encontrada na parte leste do Brasil e estendendo-se até o norte da Bahia, coordena equipes espalhadas pelo planeta, levando amparo aos portadores de “doenças tropicais” encarnados.

Colônia das Flores: Uma das maiores colônias espirituais, inicia-se na parte central de Santa Catarina, indo até Goiás, com pontos no Paraná e adentrando São Paulo. Especializada em socorro aos desencarnados vítimas de câncer que geralmente conservam esta impressão no perispírito.

Colônia Gramado: Sobre o Rio Grande do Sul, possui vários núcleos de atendimento socorrista, como as colônias “Das Orquídeas”, “Girassóis”, “Do Guaíba” e “Estrela D’Alva”. Específica em trabalhos de técnicas de estudo relacionadas à coluna vertebral, coordenação motora das pernas e dos pés.

Colônia das Montanhas: Encontrada no noroeste de Minas Gerais, próximo à divisa de Goiás, estendendo-se até a Serra Bonita (MG), Serra da Capivara (BA) e Serra dos Gaúchos (MG), envolve toda a área do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, onde interage com as águas dos rios Urucaia e Pardo e seus afluentes.

Colônia Estudo e Vida: Fica no Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. Tem por finalidade o estudo da vida, possibilitando que os espíritos adquiram autoconhecimento para compreender próprios conflitos e desencontros.

Colônia das Violetas: Situada entre Amazonas, Tocantins, Paraná e Mato Grosso, realiza técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas.