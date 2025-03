MPAC aciona Justiça por melhorias no Centro de Zoonoses de Cruzeiro do Sul

Visando exigir melhorias no Centro de Zoonoses de Cruzeiro do Sul e medidas urgentes para controlar a população de cães abandonados no município, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) acionou a Justiça numa ação civil pública foi movida pela Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Juruá, que identificou sérias irregularidades na estrutura e funcionamento da unidade.

Inspeções técnicas apontaram que o local enfrenta problemas como estrutura comprometida, falhas no descarte de resíduos e ausência de políticas efetivas para o controle populacional de animais. Relatórios do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) evidenciaram que a situação representa riscos à saúde pública e descumpre normas sanitárias.

O MPAC também destacou a falta de iniciativas do poder público para conter o aumento da população de cães em situação de rua. Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram um crescimento expressivo desses animais nas vias públicas, elevando os riscos sanitários e ambientais.

Diante do cenário, a ação propõe uma série de medidas, incluindo a reforma do Centro de Zoonoses, a contratação de profissionais capacitados, a criação de um programa permanente de castração e melhorias na gestão dos resíduos. Além disso, sugere campanhas educativas para conscientizar a população sobre a posse responsável de animais.

Com essa iniciativa, o MPAC busca garantir que o município adote providências concretas para solucionar o problema e assegurar condições adequadas para o funcionamento do Centro de Zoonoses.