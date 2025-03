MPAC recomenda ao Iapen maior rigor para o monitoramento eletrônico dos detentos

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) emitiu uma recomendação conjunta ao Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), para que se cumpra rigorosamente os critérios estabelecidos na Portaria Nº 1397/2024 para designação de servidores para a Divisão de Monitoramento de Presos (DME).

A recomendação foi feita pela Promotora Especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública, 14ª Promotoria Criminal de Rio Branco, Promotoria Criminal de Tarauacá e Promotoria Criminal de Cruzeiro do Sul.

Segundo o MPAC, há indícios de que servidores da Divisão de Monitoramento Eletrônico estariam sendo substituídos sem justificativa técnica ou administrativa, o que poderia comprometer a segurança das operações e a autonomia do Iapen, bem como colocar em risco a execução penal e a segurança da população.

De acordo com a Portaria 1397/2024, apenas servidores capacitados em cursos de inteligência, segurança prisional e elaboração de relatórios técnicos, além de possuírem experiência comprovada na área, devem ser designados para a função.