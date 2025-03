O Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, passará por análise do Ministério Público do Acre(MP-AC), por suposta prática abusiva na venda de meias-entradas. O pedido para que a análise seja realizada partiu do Ministério Público Federal (MPF).

De acordo com o MPF, a empresa mantém a promoção “todos pagam meia”, que deveria ter um período definido, de maneira permanente, fazendo com que todos os usuários pagassem o mesmo valor.

Devido à adoção permanente da promoção, não existe diferença de precificação, extinguindo assim o real direito à meia entrada. O MPF destaca ainda que a empresa já foi notificada no estado de Rondônia por práticas como esta.

“Mantendo essa suposta promoção por tempo ilimitado, o valor do serviço que deveria corresponder à meia-entrada tornou-se, na prática, o preço padrão para todas as categorias de consumidores. Apesar de a empresa também oferecer ingressos a preço cheio, seu lucro é claramente baseado no valor reduzido, aplicado de forma geral”, afirmou o procurador regional dos Direitos do Cidadão no estado, Lucas Costa Almeida Dias, que assinou o pedido de análise.

O MPAC deverá realizar as avaliações necessárias acerca do caso, para que assim sejam tomadas as providências cabíveis se irregularidades forem encontradas.