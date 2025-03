Mpox: moradora da Grande SP é o 1º caso de nova cepa da doença no país

Uma mulher, de 29 anos, moradora de uma cidade da região metropolitana de São Paulo, é a primeira infectada pelo Clado Ib do vírus Mpox no Estado, conforme confirmou, nesta sexta-feira (7/2), a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP).

A paciente informou que os sintomas iniciaram no dia 16 de fevereiro. Ela relatou que manteve contato com familiar vindo da República Democrática do Congo, país africano onde a cepa circula endemicamente.

Em nota, a SES-SP informou que a mulher está internada em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, unidade referência no tratamento de doenças infectocontagiosas, apresentando boa evolução do quadro clínico.

A pasta reforça que está monitorando o cenário epidemiológico da doença no estado e que todas as unidades de saúde estaduais seguem protocolos técnicos de vigilância, testagem e acompanhamento de casos para garantir uma resposta rápida e eficaz à doença.

“Com a confirmação do primeiro caso do Clado Ib no Estado de São Paulo, a vigilância e o monitoramento são essenciais, e reforça a importância da população estar atenta para evitar novos casos. Como referência no atendimento de casos da doença, o Governo de SP conta com o Hospital Emílio Ribas”, explicou Regiane de Paula, coordenadora em Saúde, da Coordenadora de Controle de Doenças (CCD) da pasta.

A Vigilância em Saúde da SES-SP notificou o caso ao Centro de Operações de Emergência em Saúde para Mpox, do Ministério da Saúde.

Histórico da doença em SP

Ainda de acordo com a SES-SP, em 2024, foram registrados 1.126 casos de Mpox no estado, sem nenhuma morte associada à doença. Neste ano, até esta sexta-feira (7/3), 115 casos foram confirmados.

Transmissão

De acordo com a Secretaria da Saúde paulista, a transmissão de Mpox entre seres humanos ocorre, principalmente, por meio de contato pessoal próximo com lesões na pele, fluidos corporais, sangue ou mucosas de pessoas infectadas.

A doença causada pelo mpox vírus (MPXV) provoca os seguintes sintomas: manifestações cutâneas em qualquer parte do corpo, podendo estar associadas a febre, fraqueza, linfonodos inchados, dores musculares, dores nas costas, dor de cabeça, dor de garganta, congestão nasal ou tosse.

O compartilhamento de objetos recentemente contaminados com fluidos ou materiais de lesões infectantes também podem transmitir a doença.

Em caso de suspeita, a recomendação é procurar uma unidade de saúde para avaliação. Se o diagnóstico for confirmado, a orientação é adotar medidas preventivas para evitar a transmissão da doença e iniciar o manejo clínico individualizado.

Prevenção contra a Mpox: