Mudança: primeiro suplente do PP assumirá vaga em Câmara Municipal do interior

A composição da Câmara Municipal de Vereadores de Sena Madureira sofrerá uma mudança na próxima terça-feira (11). O primeiro suplente do PP, Pelé do Jacamin, vai assumir o mandato.

Nas eleições de 2024, ele obteve 691 votos. Após articulações do prefeito Gerlen Diniz (PP), Pelé do Jacamin vai assumir no lugar do vereador Pantico que, posteriormente, deverá assumir uma secretaria na estrutura da Prefeitura.

Na última sessão ordinária, antes do feriado do carnaval, Pantico anunciou seu afastamento de maneira oficial. Com isso, na próxima terça-feira (11) o presidente da Câmara, Charmes Diniz (PP) dará posse ao suplente.

Como havia sido anunciado anteriormente, dois vereadores titulares deveriam ceder suas vagas, entretanto, Francisco Maia que daria lugar ao suplente Tupã Diniz ainda não confirmou afastamento e continua na vereança.

A Câmara Municipal de Sena Madureira é composta por 13 vereadores. Desse total, 10 fazem parte da base de apoio de Gerlen Diniz.