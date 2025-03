Muita água! 2025 teve o mês de fevereiro mais chuvoso dos últimos seis anos, diz Defesa Civil

O mês de fevereiro de 2025 ficou marcado como o fevereiro mais chuvoso nos últimos seis anos, de acordo com as informações divulgadas pela Defesa Civil Municipal de Rio Branco. O volume de chuva chegou a 430,2 mm, sendo que a previsão para o mês era de apenas 299,5 mm.

De acordo com o boletim, em fevereiro de 2025 só não choveu mais que em fevereiro de 2018, que atingiu a marca de 624,4 mm, sendo em 2025 a segunda maior cota nos últimos 11 anos.

No informativo aponta que os três fevereiros mais chuvosos foram, 2018 com 624,4 mm, 2025 com 430,2 mm e 2021 com 421,2 mm. O ano que choveu menos no mês foi em 2016, com 138,90 mm.