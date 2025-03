Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa na manhã desta segunda-feira (3) em Cruzeiro do Sul, acusada de tentar matar um gato ao envenená-lo com chumbinho. O caso ocorreu após o dono do animal, João Vitor Alves de Freitas, encontrar um pedaço de carne contaminado que o felino tentava ingerir.

De acordo com Freitas, ao chegar em casa, percebeu que o gato estava agitado, comportamento incomum para o animal. “Meu gato nunca foi assim. Ele pulou um muro, e eu fui atrás. Quando vi, ele estava com um pedaço de carne na boca. Peguei da boca dele e vi que era carne com chumbinho dentro”, relatou o dono do gato.

Ao identificar o veneno, Freitas confrontou a vizinha, que teria admitido ter colocado a carne no local. “Bati na porta da vizinha e perguntei o que era aquilo. Ela disse que colocou para matar ratos. Eu falei: ‘Mentira sua, mentira sua’”, contou ele.

A mulher foi detida pela polícia e responderá pelo ato.